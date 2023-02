La Gazzetta dello Sport: “Toro, quante soluzioni per Juric in attacco”

In vista del Milan, Ivan Juric può contare su 6 elementi tra trequarti e attacco. Complici anche le ultime buone prestazioni di Karamoh e Seck, il tecnico croato può valutare diverse opzioni per il reparto offensivo, oltre ai ben più quotati Vlasic, Miranchuk, Sanabria e Radonjic. Così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano: "Sei attaccanti e tutti in grande forma, il tecnico granata ha solo l'imbarazzo della scelta per tentare di nuovo il colpo in casa del Milan come in Coppa Italia".