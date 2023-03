La Gazzetta dello Sport: “Toro riparti da qui, i segnali positivi dal derby”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna analizza i punti da cui il Torino dovrebbe ripartire dopo la sconfitta per 4-2 maturata nel derby di martedì sera contro la Juventus. I granata occupano bene la metà campo avversaria perché fino al momento del gol di Bremer al 70° Juric aveva potuto ammirare i suoi che costringevano la Juve a rincorrerli. Il possesso palla è stato maggiore di quello dei bianconeri e proprio questo aspetto è importante soprattutto perché i granata hanno perso meno palloni. Il pressing continua poi ad essere un marchio di fabbrica della squadra di Juric che fa dell'aggressività e del recupero alto della palla le sue armi per costringere l'avversario a perdere palloni. Infine un'altra nota lieta per l'ambiente granata è il rendimento di Karamoh. Il numero 7 del Toro aiuta Sanabria a restare meno isolato ed entrambi sono riusciti a trovare il gol nel derby.