La Gazzetta dello Sport: “Toro-Roma, i giganti fanno pari”

"Si possono leggere tante storie diverse in questo pareggio, ma non lo si può trascrivere come verdetto inesatto - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Esce più felice il Toro, perché ridà colore alla notte quando era già il minuto 85. Ma anche la Roma può guardare al suo centravanti totem". Finisce in parità anche il duello tra i giganti, Zapata e Lukaku. Conclude il quotidiano: "Il pareggio arriva quando Juric ha in campo insieme Zapata, Pellegri, Sanabria con Vlasic mediano e Karamoh esterno destro. Ma è Duvan a mettersi sulle spalle il gruppo e tutto lo stadio. Del resto, l’hanno preso proprio per questo".