La Gazzetta dello Sport: “Toro senza limiti”

Il Torino è in fiducia, ma servono i gol delle punte. Lo sa bene Juric, che finalmente torna a mostrare ottimismo dopo il periodo complicato che il club piemontese ha attraversato. Il tecnico granata si fida dei suoi giocatori e confida ora nella coppia Zapata-Sanabria. La Gazzetta dello Sport pone la sua lente d'ingrandimento proprio si questo aspetto: "Piena fiducia alla coppia Sanabria-Zapata, lo garantisce Juric: «Tonny è rientrato in ottime condizioni, Duvan a Monza aveva giocato una partita perfetta. Per adesso siamo soddisfatti dei due attaccanti, ma vogliamo più gol: questo è sicuro. I due si cercano e si trovano. Le sensazioni sono assai positive e se aumentiamo il numero di gol si fa molto interessante. Fino a qualche tempo fa vedevo un orizzonte nuvoloso, ero pessimista. Da qualche partita invece ho tanto ottimismo»".