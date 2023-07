La Gazzetta dello Sport: “Toro, si riparte dall’attacco con Pellegri e Sanabria”

Domani, 10 luglio, l'inizio della preparazione del Toro al Filadelfia: Tonny Sanabria è uno dei due attaccanti che sarà presente fin da subito, mentre Pellegri è atteso la prossima settimana, con la partenza per Pinzolo. L'attaccante paraguaiano, perciò, in questa prima fase di preparazione avrà su di sé la responsabilità dell'attacco granata: "Sanabria è appena uscito da una brillantissima stagione: con i dodici segnati in Serie A, un mesetto fa ha archiviato il suo miglior campionato in carriera. Rappresenta una delle tante certezze all’alba del terzo Toro di Juric. “Mister dodici gol”, come qualcuno lo ha ribattezzato, non vorrà però guardare al passato: da domani azzera tutto e riparte per vivere una nuova stagione da protagonista. Ripetersi sarà un obiettivo, magari anche migliorandosi visto che le qualità ci sono tutte: Tonny punterà a riconfermarsi in un ambiente dove la fiducia è totale intorno a lui", scrive La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, anche Pellegri lavorerà per dimostrare le sue capacità.