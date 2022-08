La Gazzetta dello Sport: “Toro, staffetta sulla fascia: Vojvoda rimonta Aina”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Contro la Cremonese, per la prima volta Juric potrà avere a disposizione tutti e quattro gli esterni di centrocampo. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport con un approfondimento: "Singo sfreccia già da un paio di settimane, Aina è apparso rinato nell’inizio di stagione, Vojvoda è pronto dopo l’infortunio muscolare del ritiro, Lazaro ha trasmesso la sensazione di aver concluso il periodo di ambientamento". Sarà naturale ricorrere a staffette: "Tre dei quattro degli uomini di fascia di Juric possono muoversi agilmente su entrambe le corsie, Singo è l’unico spendibile solo sulla destra." Ora potrebbero cambiare anche le gerarchie: "Vojvoda è l’esterno che meglio di tutti interpreta il calcio di Juric. Ora è pronto: non meraviglierebbe un suo impiegato, anche dall’inizio, a Cremona. Ma, tra Monza e Lazio, Aina ha fornito buone risposte: è tornato affidabile. A Singo finora è mancato un po’ di brio in attacco. Spunti che, seppure nel finale, Lazaro ha fatto intravedere con la Lazio. Eccola allora la possibile novità: a Cremona il Toro con Lazaro al posto di Singo. Il duello è entrato nel vivo sin dai primi allenamenti della settimana".