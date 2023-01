La Gazzetta dello Sport: “Toro, su la testa”

La brutta sconfitta contro lo Spezia ha chiuso il filotto di 4 partite in 10 giorni nell'inizio 2023 del Torino, che, a partire dalla Fiorentina, deve subito rialzare la testa. Ieri, lunedì 16 gennaio, Juric ha concesso un giorno libero ai suoi ragazzi, anche per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano: "Il Torino aveva bisogno di riposo dopo i 400 minuti disputati in una decina di giorni (recuperi compresi), così ieri i calciatori hanno avuto un lunedì di totale relax. Dal gioco alla psicologia: Juric vuole costruire una ripartenza di totale slancio già sabato a Firenze".