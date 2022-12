La Gazzetta dello Sport: “Toro, testa al campionato. Juric riparte così”

Mancano 15 giorni alla ripresa del campionato e il Torino, dopo il ritiro di San Pedro del Pinatar, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano, riparte da 4 punti fondamentali. Si legge: "1) Il livello di fedeltà che la squadra manifesta a Juric: i calciatori lo seguono come se le sue parole fossero vangelo. Gli allenamenti sono massacranti e sfiancanti, ogni secondo è una frenesia di ritmo, agonismo e intensità. Nessuno si tira indietro; 2) L’ultimo periodo vissuto in Spagna ha riconsegnato a Ivan Juric le colonne della squadra, ovvero Vanja, Schuurs, Buongiorno, Ricci, Lazaro, Miranchuk e Sanabria; 3) Gineitis bussa alla porta del Toro dei grandi. Menzioni anche per il regista Ilkhan, il difensore Antolini e il centravanti Caccavo. Tutti 2004 e interessanti; 4) Il ritiro è servito a risollevare le quotazioni di due uomini in ombra nella prima parte della stagione: Vojvoda e Djidji. Dietro la lavagna finiscono invece Karamoh e Seck"