La Gazzetta dello Sport: “Turbo Singo: il fulmine del Toro tocca i 30 km/h”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, dedica il focus a tinte granata di giornata a Wilfried Singo, che è risultato essere uno dei migliori a livello di condizione fisica in questi primi giorni di lavoro al Filadelfia. Si legge: "Nella prima settimana di lavoro Singo ha firmato una partenza bruciante, che non ha lasciato indifferente Juric. Tonico, brillante, esplosivo: nelle esercitazioni di questi giorni ha toccato addirittura i 30 all’ora come velocità di punta. Ha corso tanto, anzi tantissimo: nei primi cinque giorni di allenamento (da lunedì a venerdì) ha macinato tra i 48-50 km di corsa, risultando il migliore sulla velocità. Dietro di lui, dietro i suoi 30 chilometri orari di punta, si sono inseriti Djidji (29 chilometri orari) e Sanabria (28 km/h)".