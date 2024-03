La Gazzetta dello Sport: “Tutto per il Toro”

L'ora di Sanabria. L'attaccante paraguaiano cerca il rilancio dopo un'annata complicata. Lo farà in coppia con Duvan Zapata in questo finale di stagione: "Parimenti ha fatto Tonny esprimendo al c.t. Garnero la necessità di evitare stress che potessero acuire lo stato di precarietà fisica generato dalla tendinite che lo affligge da mesi. Anche qui è giunto dal telefono un sereno okay. Così l’attaccante può affrontare senza distrazione alcuna il cruciale momento granata che nelle prossime giornate propone Monza, Empoli, derby e Frosinone: ci sono in ballo punti fondamentali per poter alimentare le speranze di un finale da urlo".