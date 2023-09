La Gazzetta dello Sport: “Tuttocampista Ricci, Juric lo rimodella in tre ruoli”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio ad un'analisi tattica dell'inizio di stagione di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 in questo avvio di campionato sta sperimentando anche una posizione differente in campo rispetto alla solita alla quale i suoi tifosi si sono abituati a vederlo. Se ad Empoli nasceva come regista davanti alla difesa e nel Toro è poi diventato con Juric un mediano box to box, adesso è pronta la "versione 3.0 del progetto Ricci". Nelle prime quattro gare ufficiali del Torino (tre di campionato e un di Coppa Italia) Ricci è stato schierato in campo anche come trequartista. In questo ruolo più offensivo il numero 28 granata ha comunque fornito un'ottima prova sia con la palla tra i piedi che senza come testimoniato dal fatto che è stato il giocatore del Toro che ha corso più chilometri (11,701) nel match contro il Genoa. Anche Juric crede nelle potenzialità di questo progetto e punta moltissimo sulla crescita di Ricci per questa stagione appena iniziata.