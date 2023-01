La Gazzetta dello Sport: “Un Toro da rimonta, Miranchuk rimedia”

Il 2023 del Torino si apre con un pareggio contro il Verona, ultima della classe. "Pochissime occasioni, il vantaggio dell’Hellas alla prima conclusione in porta, nata da corner e non da azione, a fine primo tempo; il pareggio del Torino con un’invenzione da fuori area, perché dentro è difficile andarci - analizza La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Comunque, pur nella rarità di emozioni, gli ospiti poi potevano anche raddoppiare, però il Toro all’ultimo istante ha fallito il colpo del k.o. per pochissimi centimetri con Lukic. Giusto così, dunque". Tra i granata a spiccare è stato Miranchuk per la perla dalla distanza valsa l'1-1: "La giocata che toglie dai guai il Toro. Terzo gol in campionato in 10 partite" commenta La Gazzetta in merito alla prestazione del russo.