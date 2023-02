La Gazzetta dello Sport: “Una settimana da Toro, Cremonese e poi derby”

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza i prossimi impegni del Torino di Ivan Juric. I granata domani sera ospiteranno la Cremonese nel posticipo della 23^ giornata e poi dopo 8 giorni si giocheranno il derby della Mole contro la Juventus. Per il Toro inizia quindi un periodo molto importante per definire quelle che saranno le ambizioni. Juric e i suoi ragazzi vogliono partire forte in questa settimana battendo la Cremonese e riprendendosi il settimo posto. Con gli eventuali 3 punti ottenuti nella sfida contro la formazione di Ballardini, il Torino arriverebbe al derby davanti alla Juventus in classifica. Per riuscite a vincere lunedì sera contro i grigiorossi Juric sta studiando la miglior formazione possibile. Secondo la rosea, al momento sono in ballottaggio Miranchuk e Radonjic per una maglia da titolare mentre Singo e Aina sono al momento i favoriti per gli esterni. In mezzo dubbio tra Adopo e Vieira. Infine tornerà Buongiorno che è pienamente recuperato.