La Gazzetta dello Sport: “Verdi, Aina e Linetty tra Juric e mercato”

Il focus odierno sul Torino della Gazzetta dello Sport è dedicato a Verdi, Aina e Linetty, tre calciatori che non partono in cima alle gerarchie granata e che dovranno lavorare molto affinché Juric gli dia una chance. Sui tre inoltre, la rosea riporta l'interesse di alcune società. Si legge: "Aina, Linetty e Verdi saranno presenti ai blocchi di partenza con Juric. Per tutti loro, anche se naturalmente con sfumature e significati diversi, l’obiettivo sarà centrare un riscatto completo nella prossima stagione. Poi però c’è anche il mercato, e il nome di Verdi è inevitabilmente finito sull'agenda di vari direttori sportivi dopo l’ultimo bel campionato. A cominciare dalla sua ex Salernitana. Davide Nicola lo stima molto, la Salernitana lo rivorrebbe, anche se al momento non è ancora uscita allo scoperto nelle relazioni con il Toro. Aina invece è osservato con molta attenzione da almeno un paio di club inglesi: il Leeds e il Nottingham Forest, mentre su Linetty ci sono Sampdoria e Spezia".