La Gazzetta dello Sport: “Vlasic, Buongiorno e Linetty i migliori in campo”

"Così la beffa fa ancora più male - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Da digerire in un finale amaro di una partita nella quale, scollinata l’ora di gioco, circolava sulle tribune di San Siro la sensazione diffusa che il pari stesse addirittura stretto al Toro". I migliori in campo, secondo le pagelle del quotidiano, sono stati Nikola Vlasic, Alessandro Buongiorno e Karol Linetty. Il neo acquisto "E’ il trequartista totale di Juric. Rincorre Skriniar, copre, illumina. Fa ammattire Barella. Tre volte vicino al vantaggio. Uno stop e un cross per Sanabria deliziosi". Il difensore granata si è dimostrato "Autorevole a San Siro, non è da tutti. Dopo Immobile e Zapata, si porta a casa lo scalpo di Dzeko. Mancini lo osserva, gara dal respiro azzurro". Infine, il centrocampista polacco "E’ dappertutto su Brozovic fino ad accecarlo. Fin quando c’è lui in campo il Toro gira che è una meraviglia. Poi si spegne la luce".