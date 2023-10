La Gazzetta dello Sport: “Vlasic è ancora all’asciutto come assist e gol”

"Se non ora, quando? Il momento è arrivato, l’ora è quella giusta: il momento è quello in cui un calciatore del calibro di Nikola Vlasic prenda per mano il Torino e lo accompagni verso l’immediato riscatto dopo l’amara sconfitta di mercoledì, in casa della Lazio - si legge - . Ci sono troppi zero nella casella dell’avvio di stagione del trequartista croato: zero alla voce assist, nessun gol portato a oggi in dote nel cammino granata nelle prime sei giornate della Serie A. Tra qualche ora, arrivando allo stadio Olimpico Grande Torino, Vlasic troverà il modo per lasciare nel borsone uno spazietto per la lampada e poi comincerà a strofinarla con attenzione. Oggi il Toro ha bisogno della classe del suo mago".