La Gazzetta dello Sport: “Vlasic è tutto granata”

"Il Toro piazza un colpo da Premier League: da ieri sera, Nikola Vlasic è tutto granata - si legge sul quotidiano - . Il trequartista croato è stato acquistato a titolo definitivo dal West Ham, dopo l’ultima stagione in prestito: il presidente granata Urbano Cairo ne ha voluto a tutti i costi il ritorno, dando mandato al direttore tecnico, Davide

Vagnati, per chiudere un’operazione dalla grande caratura tecnica ed economica. Al West Ham vanno 9 milioni più 2 di bonus. Ieri, in serata, ci ha pensato proprio il numero uno del club, Urbano Cairo, a dargli il bentornato con un messaggio su Instagram. È il quarto colpo dopo gli arrivi di Popa, Bellanova e Tameze: la proprietà è protagonista di un mercato in grande stile".