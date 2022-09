La Gazzetta dello Sport: “Vlasic per far sognare. Spunta l’idea Seck”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In vista del match odierno di San Siro contro l'Inter, La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sul reparto offensivo granata. Alle spalle dell'unica punta Sanabria, la rosea fa sapere che, al fianco di Vlasic, il tandem Juric-Paro starebbe pensando a schierare dall'inizio Demba Seck. Si legge: "Toro illuminato da Vlasic per far esplodere il potenziare di Sanabria e Pellegri: parte il paraguayano, nella ripresa la spinta del ventunenne Pellegri. A lanciare il Toro all’attacco sarà Vlasic. Lui proverà a confermare il ritmo da bomber di un gol a partita. Ha trascinato il Toro fino ad oggi, ha intenzione di continuare a farlo. Al Filadelfia, inoltre, è spuntata l’idea di rilanciare, al posto di Radonjic, il giovane Seck, apparso molto brillante a Bergamo".