La Gazzetta dello Sport: “Vlasic uomo Toro: Juric non ci rinuncia”

Per Juric c'è un giocatore in questo Torino che è fondamentale, ovvero Nikola Vlasic, il quale, quando è partito dal 1', è stato sostituito una sola volta in stagione in campionato. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, elenca le principali statistiche nelle quali il trequartista croato si distingue, e che portano Juric a puntare molto su di lui. Si legge: " Vlasic è stato protagonista di 24 azioni pericolose, mentre Kvaratskhelia, Leao e Lautaro sono 23. Inolter, si trova tra i big del torneo anche nella graduatoria dei tiri nello specchio di porta. Sono stati 13, con una media partita di 0.87 contro lo 0.27 di media del ruolo. Restando in tema conclusioni, i suoi tiri da dentro l’area sono 20 con 1.33 di media laddove la media del ruolo è 0.42. I tiri da fuori sono 14 (0.93 contro 0.45), la precisione è del 76 per cento, contro il 46 della media ruolo".