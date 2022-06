La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda, a Dubai al lavoro. La caviglia adesso è ok”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Mergim Vojvoda è il protagonista sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Da soldatino Mergim a Freccia d’Arabia - si legge - , nella lussuosa città degli Emirati ci ha messo piede soprattutto per essere seguito dal preparatore atletico delle star, il canadese Nicolas St-Maurice. Tra i “clienti” di St-Maurice figurano anche fenomeni del calibro di Benzema del Real Madrid e di AlexanderArnold del Liverpool". Così oltre che a passare del tempo con la famiglia e godersi un po' di relax, Vojvoda lavora anche con il super preparatore delle star. "Vojvoda ha impostato un’estate di lavoro così da potersi presentare in forma, e perfettamente ristabilito dopo l’infortunio alla caviglia di fine campionato, all’appuntamento del 4 luglio al Filadelfia, quando Ivan Juric riaccoglierà i calciatori granati per cominciare l’avventura del suo secondo anno sulla panchina del Torino".