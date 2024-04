La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda EuroJolly”

Il Torino prepara l'assalto all'Europa, i granata possono ancora dire la loro in ottica europea. Juric potrebbe fare affidamento alla polivalenza di Vojvoda, che nel corso di questa stagione si è disimpegnato più volte in diversi ruoli: "Il soldato Mergimè stato allora promosso, per lo meno, al rango di caporalmaggiore scelto. E nelle ultime sei partite del campionato che stanno per arrivare potrà risultare una pedina molto preziosa nell’economia degli equilibri del Torino. Per il gran finale a cui sono attesi i granata si candida a diventare uno degli uomini-chiave".