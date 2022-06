La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda, no al Kosovo. E anche Singo resta a casa”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il raduno del Torino 22/23 sarà il 1° luglio e l'obiettivo di Ivan Juric è quello di avere a disposizione quanti più calciatori possibili. Due tra i granata che dovrebbero essere presenti quel giorno sono Vojvoda e Singo, che in questi giorni sarebbero dovuti essere impegnati con le rispettive nazionali, ma che a causa di alcuni problemi fisici hanno dovuto dare forfait. Così la Gazzetta dello Sport a tal proposito: "Singo e Vojvoda si sono chiamati fuori dagli impegni di Costa d’Avorio e Kosovo. Per la gioia di Juric, che così potrà riaverli in perfetta efficienza atletica sin dal primo giorno del ritiro per il prossimo campionato. Il finale di stagione aveva visto infatti i due giocatori alle prese con problematiche fisiche. E quindi Wilfried Singo ha chiesto e ottenuto di essere esentato dal raggiungere i compagni in ritiro nel Continente più caldo. Mergim Vojvoda invece in ritiro ci è andato e si è pure allenato ma alla vigilia del match di ieri sera tra il suo Kosovo e Cipro (Nations League) ha gettato la spugna e se n’è tornato a casa".