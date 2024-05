La Gazzetta dello Sport: “Zapata, gol al passato per un posto in Conference”

La Gazzetta dello Sport stamattina propone un approfondimento su Duvan Zapata. Il centravanti colombiano quest'oggi dovrà trascinare il suo Torino in quel Gewiss Stadium che per cinque anni è stato casa sua tra il 2018 e il 2023 quando ha indossato la divisa dell'Atalanta. L'attaccante granata oggi cercherà di segnare un gol alla sua ex squadra (obiettivo che gli è già riuscito nel match d'andata) per tenere ancora vive le speranze di qualificazione alla Conference League del Toro. Dopo un bel campionato in cui ha già segnato 13 reti (la prima a fine agosto proprio con la maglia degli orobici) vorrà cercare ancora una marcatura per tentare di entrare nei primi cinque posti della classifica capocannonieri in Serie A. Juric e il resto del mondo Toro si aggrappano alle spalle di Zapata per riuscire a mantenere ancora il nono posto difendendolo dal Napoli che segue in classifica.