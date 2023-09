La Gazzetta dello Sport: “Zapata tocca a te! Ballottaggio a tre a centrocampo”

"Tutto su Zapata: dopo l'esordio al buio col Genoa il colombiano va a caccia questa sera all'Arechi dei primi gol della sua nuova avventura" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Juric ha ribadito di voler puntare sul modulo di sempre, il 3-4-2-1, e la punta di diamante sarà Zapata. Afferma infatti il quotidiano: "Per Sanabria, ristabilitosi a tempo di record dal problema muscolare, c’è da pazientare in panchina". Dubbi di formazione invece per quanto riguarda il centrocampo: "A centrocampo con Ricci confermatissimo c’è una corsa a tre per il ruolo di mediano sinistro tra Tameze, Linetty e Gineitis". Il lituano è piaciuto molto a Juric in allenamento, come rimarcato in conferenza stampa: "Una sottolineatura che può essere un indizio a favore del giovane lituano".