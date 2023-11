La Gazzetta dello Sport: “Zapata trascinatore con più assist che gol”

"Duvan Zapata, ovvero come essere un trascinatore giocando da centravanti anche senza fare i gol - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - L’attaccante colombiano ha ormai conquistato il mondo granata nonostante sia fermo alla rete realizzata alla Roma il 24 settembre". Zapata è una pedina indispensabile per l'attacco granata: "Sta dando un apporto significativo e continuo". Conclude il quotidiano: "Non è un caso che Juric abbia cambiato il suo amato 3-4-2-1 per dare vita al modulo col doppio centravanti. Dove i movimenti di Zapata e Sanabria sono fatti in funzione dell’altro: trovare le vie di fuga, aprire gli spazi al compagno per poi servirlo".