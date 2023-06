La Gazzetta dello sport: “Zima brilla con la Repubblica Ceca”

"David Zima, dopo cinque mesi di stop, è tornato in campo l’altra sera con la maglia della Repubblica Ceca che ha superato il Montenegro 4-1 nell’amichevole di Podgorica - si legge su La Gazzetta dello Sport - : il buio del tunnel ormai è solo un brutto ricordo. Il difensore del Toro ha disputato l’intero match, regalando anche un assist per il gol di Provod: collaudo superato alla grande, insomma. L’ultima partita con la nazionale l’aveva giocata in Turchia il 19 novembre, l’ultima partita in maglia granata risale addirittura al 21 gennaio contro la Fiorentina (entrò nel finale al posto di Djidji)".