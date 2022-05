La Stampa: “Belotti piace al Monza, il Toro pensa a Maggiore”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Monza sogna la prima volta in Serie A e sogna anche un mercato da massima serie. In quest'ultimo, a quanto riporta il quotidiano La Stampa, rientra Andrea Belotti, che Silvio Berlusconi insegue dai tempi della presidenza al Milan. "Il Gallo potrebbe essere attratto da una virata del genere? Per lui, il Monza riserverebbe un trattamento da big con un contratto ingombrante e una posizione centrale nel gruppo - spiega il quotidiano, per poi continuare - Il Gallo riflette e più riflette più aumentano le probabilità che il suo futuro sia altrove: non è detto a Monza, ma, a Monza, in caso di festa, lo hanno messo al primo posto". Nel frattempo il Torino, che ha già fatto la sua proposta a Belotti, si guarda intorno anche per altre zone del campo. In particolare, secondo La Stampa, l'attenzione sarebbe rivolta al centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore, monitorato anche dal Valencia, per sostituire Tommaso Pobega: "Il Toro lo segue dalla scorsa estate, poi ha mollato la presa per prendere proprio Pobega. Ma i viaggi allo stadio Picco di La Spezia sono continuati anche quest’anno da parte del direttore sportivo Vagnati".