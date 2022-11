La Stampa: “A Bologna Paro in panchina per la quarta volta in 13 giornate”

Il quotidiano La Stampa riporta un curioso dato nella sua edizione odierna. Il vice allenatore del Torino, Matteo Paro, è pronto a guidare la squadra nella trasferta di Bologna in programma domenica alle 12:30 a causa della squalifica di Ivan Juric. Per il tecnico in seconda si tratta della quarta volta che dovrà sostituire il croato dopo appena 13 giornate di campionato. In metà delle occasioni però Juric fu indisponibile per motivi di salute. E così Paro si troverà a sfidare il Bologna con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati ottenuti da questo Toro in grande spolvero. Al Dall'Ara i granata granata arrivano sulle ali dell'entusiasmo e non vogliono sbagliare questo delicato impegno.