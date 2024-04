La Stampa: “A Juric è rimasto un derby”

Le pagine in edicola dedicate al Torino FC

E' iniziata ufficialmente la settimana che porta al derby della Mole. "A Juric è rimasto un derby: 'Possiamo far felici i tifosi'", questo il titolo che si legge su La Stampa in edicola oggi. "Il tecnico croato ne ha persi quattro su cinque: sabato si gioca gran parte della sua credibilità. All'andata le lacrime, al Grande Torino deve invertire la rotta per nobilitare tre anni di lavoro" si continua a leggere sul quotidiano.