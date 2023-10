La Stampa: “A Lecce ritorna Buongiorno”

Dopo aver perso Schuurs per tutto il resto della stagione, Ivan Juric con il Lecce ritroverà Alessandro Buongiorno: "Un rientro che vale per tre, considerata l’importanza dentro e fuori dal campo del prodotto del vivaio, sempre più leader della squadra e idolo dei tifosi che vedono in lui, nato a Torino e cresciuto nel Toro dall’età di 7 anni, il miglior interprete dell’identità granata" scrive il quotidiano. Sospiro di sollievo infine per Adrien Tameze: gli esami strumentali hanno escluso lesioni ed il centrocampista potrebbe essere a disposizione già sabato con il Lecce.