La Stampa: “A Salerno il Toro spreca l’impossibile e viene ripreso”

L'edizione odierna del quotidiano torinese si concentra nelle pagine della cronaca sportiva sulla prestazione dei piemontesi a Salerno, reputata eccellente: "A Salerno è andato in scena il caso che fa scuola: granata pronti a farne uno, due, tre, quattro fino ad otto - tante le occasioni da gol nel primo tempo - ma nello spogliatoio, all’intervallo, con il vantaggio più stretto e la bile a mille. Troppo per essere Toro, verrebbe da dire. Troppa grazia per una squadra che si sta abituando al calcio che piace senza poterlo indirizzare come dovrebbe per colpa di quella qualità individuale che ti tradisce sul più bello". Nel secondo tempo un Toro sprecone viene punito da Vilhena a causa della disattenzione di Vojvoda: "Il Toro bello e bravo della prima parte si prende una pausa, breve, ma fatale: la lunga attesa per il Var che non funziona - quasi mezz’ora - sembra contribuire a spezzare il copione e la Salernitana risorge perché Vojvoda è distratto e Vilhena preciso nel tiro da fuori area". Nelle pagine della cronaca locale ci si concentra su Sanabria: "Un gol non risolve i problemi, ma aiuta ad affrontarli meglio. I problemi di Antonio Sanabria nascono non appena la porta diventa tanto piccola da trasformarsi in una chimera: davanti al portiere avversario, Tonny ci arriva poco e quando lo fa sbaglia. A Salerno, al terzo tentativo, l’attaccante paraguaiano ha esultato nel modo che aveva promessa alla piccola Arianna. "Ho mimato la Pantera Rosa, glielo dovevo...".