La Stampa: “A Salerno prima prova di maturità per il Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Stampa quest'oggi analizza la partita che lunedì il Torino dovrà giocare contro la Salernitana. I granata di Juric non sembrano ancora essere nella miglior forma possibile e solo il bel gol di Radonjic nel recupero dell'ultima sfida contro il Genoa ha permesso di lavorare con più serenità. La sfida a Salerno diventa quindi un buon test per capire se il Toro potrà alzare l'obiettivo grazie anche alle giocate del neo acquisto Duvan Zapata. I tre punti in questo match potrebbero essere molto utili soprattutto osservando un calendario che mette sul cammino dei granata quattro big nelle prossime cinque partite: Roma, Lazio, Verona, Juventus e Inter.