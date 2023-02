La Stampa: “Adopo, cambia la prospettiva del suo futuro”

apre inaspettatamente - si legge su La Stampa - . San Siro continua a fare bene a Michel Adopo, che non ha segnato come un mese fa in Coppa Italia mandando il Milan all’inferno, ma è stata una delle poche note positive nella sconfitta dei granata. Il migliore in campo contro la squadra di Pioli alla luce di una prestazione da calciatore globale, di quelli che piacciono tanto al suo allenatore. Padrone di ogni zona del centrocampo, usa tecnica o muscoli a seconda delle situazioni, maschera i suoi 22 anni e la sua nona presenza in Serie A, la terza dall’inizio (tutte in questo campionato), con un atteggiamento da calciatore maturo e navigato. È il momento di Adopo in un Torino che cercava certezze in mediana e le sta trovando dal più insospettabile, fino a qualche mese fa, dei calciatori a disposizione di Juric".