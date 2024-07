La Stampa: “Al Toro c’è un attacco da rifare”

Le pagine in edicola sui quotidiani

"Più del gol, la strada per arrivarci. Il punto di svolta del nuovo Toro è tutta qui: riuscirà il mercato estivo a colmare un “buco” che pesa, e non poco? - si legge - Il tempo c’è, ma c’è anche una necessità conosciuta e quando il resto della compagnia sa che il compratore ha appena incassato una cifra importante, il gioco si complica: niente sconti, rilanci continui e trattative in alto mare".