La Stampa, Aldo Serena: “Il Toro trovi il modo di servire Zapata”

Nell'edizione odierna La Stampa propone un'intervista con l'ex attaccante granata Aldo Serena, che ha analizzato il reparto offensivo del Torino di Juric. "Hanno preso Zapata per fare gol, invece non segna da settembre: stona - ha esordito Aldo Serena per poi continuare - Bisogna servirlo quando esci dallo sviluppo di gioco difensivo, lui sa alzare la squadra. E poi con palle più verticali e immediate, senza troppi passaggi che fanno perdere il tempo agli attaccanti". Infine Aldo Serena ha concluso: "Il Torino fa un gioco molto dispendioso, intenso, che schiaccia gli avversari, nel senso che a volte sei schiacciato tra tanti difensori, trovi le linee chiuse e fai più fatica. Penso stia capitando questo".