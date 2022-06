La Stampa: “Alla trequarti serve aiuto: il Toro si aggrappa a Praet”

Il mercato estivo ha tante cose da rimettere insieme nel Toro, a partire dalla difesa con la probabile partenza di Bremer, fino ad arrivare alla trequarti, dove tutte le certezze che i granata avevano si sono volatilizzate: Pjaca non verrà riscattato, Brekalo ha dichiarato di non voler rimanere in granata, Demba Seck è pronto per una nuova esperienza altrove, e l'ultima speranza di Ivan Juric rimane su Praet. "Del gruppo dei giocatori in affitto il belga è l’unico che ha chance di essere confermato - scrive La Stampa - e non solo perché Juric l’ha chiesto a gran voce alla società: è il solo ad avere un certo tipo di caratteristiche per collegare il centrocampo con l’attacco, come ha ammesso anche l’allenatore. Ci sono le condizioni per restare, anche se alcune sono care. Al calciatore il Toro piace,