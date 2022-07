La Stampa: “Altre tegole per il Toro, cresce il gruppo degli infortunati”

La Stampa questa mattina analizza la sconfitta di ieri del Toro sul campo del Nizza. I granata sono stati sconfitti senza però meritarlo e a risultare decisiva è stata un disattenzione difensiva che ha portato al gol di Stengs che ha regalato la vittoria ai padroni di casa 12 minuti dalla fine. La notizia peggiore per Juric e il suo staff però non è la sconfitta quanto il fatto di dover fare i conti con altri infortuni che limiteranno le scelte del tecnico soprattutto in difesa. David Zima è uscito nel primo tempo per un infortunio alla spalla e Armando Izzo ha avuto un problema all'inguine. Queste due defezioni vanno ad aggiungersi alla lunga lista di giocatori già fermi ai box che è attualmente composta da Vojvoda, Buongiorno e Djidji. In queste condizioni Juric ha davvero poche soluzioni per la difesa e manca sempre meno all'inizio della stagione ufficiale.