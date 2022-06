La Stampa: “Asse caldo Torino-Marsiglia: piacciono Caleta-Car e Henrique”

Oltre al giovane difensore francese Solet, di proprietà del Salisburgo, il Torino è interessato ad altri due profili provenienti dalla Francia, nello specifico da Marsiglia, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "L’ultima è un tavolo di lavoro con l’Olympique di Marsiglia società che negli ultimi tempi ha ripreso a fare affari con l’Italia e li aumenterà ancora con il neo direttore sportivo dei francesi. [...] Ieri Vagnati l’ha incontrato in un albergo di Milano perché ai granata interessano un paio di elementi della squadra allenata da Sampaoli. [...] Così nella discussione per Caleta-Car, croato di 25 anni seguito per il dopo Bremer, è entrato anche un profilo molto più giovane. Si tratta di Luis Henrique, brasiliano scuola Botafogo. È un’ala d’attacco veloce, ha 20 anni e una carriera da costruire, dopo lo sbarco in Europa appena maggiorenne".