La Stampa: “Bandiera in vendita”

"È Alessandro Buongiorno la chiave per Duvan Zapata. Il ragazzo cresciuto a pane e Toro che 48 giorni fa aveva rinnovato fino al 2028 pronto a diventare la nuova bandiera granata è ad un passo dall’addio. Uno scenario inimmaginabile fino a ieri, anche alla luce delle smentite ufficiali da parte di Cairo" scrive il quotidiano. Nella giornata di ieri Torino e Atalanta hanno quasi chiuso una maxi operazione che vede Buongiorno andare a Bergamo e Zapata e Soppy arrivare alla corte di Juric. "Tra le due società l’accordo è definito: cessione che comprende anche il trasferimento di Soppy (ma in prestito), l’esterno che mancava per completare il reparto, più un conguaglio economico di circa 17 milioni. Cosa manca? Il sì definitivo proprio di Buongiorno" si legge tra le pagine del quotidiano.