La Stampa: “Bellanova per il nuovo Toro con la via italiana chiesta da Juric”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa questa mattina c'è spazio anche per il mercato del Torino. I granata continuano a seguire da vicino Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari che nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Inter. L'esterno classe 2000 rappresenta anche un profilo giovane ed italiano, due caratteristiche che piacciono al tecnico granata Ivan Juric. Nei mesi scorsi, infatti, l'allenatore di Spalato si era più volte auspicato che in futuro nel Toro potessero esserci più ragazzi italiani che conoscono il nostro calcio, con una sana furbizia in campo. Ora Bellanova sarà impegnato (assieme ad altri due granata come Pellegri e Ricci) all'Europeo Under 21. Il Torino lo seguirà sempre con grande attenzione e ha già fatto avere al Cagliari un'offerta di 7 milioni più 2 di bonus.