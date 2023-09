La Stampa: “Belotti torna a Torino per la seconda volta, altro anno di silenzio”

L'edizione odierna de La Stampa propone un approfondimento sul secondo ritorno di Andrea Belotti a Torino. Da quando il Gallo ha lasciato il capoluogo piemontese per trasferirsi alla Roma di José Mourinho il pubblico granata si è diviso in due fazioni tra chi non lo ha perdonato e chi invece è ancora molto legato all'ex capitano. Domani sera sfiderà per la seconda volta in trasferta il suo Toro dopo un silenzio inaspettato e troppo lungo al momento del suo addio. Nel corso della sua parentesi romana, Belotti ha già parlato più volte senza però mai commentare il capitolo Torino. Ricominciare a parlarsi sarebbe la strada migliore perché i 113 gol del Gallo in maglia granata non si cancellano così facilmente e sono ormai scritti nella storia del club.