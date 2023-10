La Stampa: “Buongiorno accelera per ridare al Toro una certezza in difesa”

"Sto lavorando per tornare il prima possibile, non vedo l’ora di scendere di nuovo in campo" ha detto Alessandro Buongiorno nella giornata di ieri in diretta sul canale Twitch di Fantacalcio. Il difensore granata proverà a tornare a disposizione di Ivan Juric per la gara di sabato con l'Inter: "Un grande appuntamento che il difensore sta provando a non farsi scappare in un momento in cui la sua presenza sarebbe ancora più importante per irrobustire la difesa in crisi di qualità" si legge tra le pagine del quotidiano.