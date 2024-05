La Stampa: “Buongiorno e il Toro, primi messaggi d’addio”

La Stampa dedica un approfondimento al futuro di Alessandro Buongiorno nell'edizione odierna, dopo le parole del difensore sui sogni di Champions League e sull'allettante Premier League. Spiega il quotidiano: "Buongiorno è destinato ad andare altrove, lo racconta la logica delle cose. Milan, Inter e Gasperini, pronto a offrire un'Atalanta da Champions o la forza attrattiva di una realtà come Napoli: queste tre le strade in Italia". Poi ci sono le sirene dall'estero: "Per la prima volta il capitano designato si tuffa su un domani diverso. L'Inghilterra, l'Europa che conta, il grande salto alla soglia dei 25 anni. Sono fattori fin troppo dirimenti per lasciare le cose come stanno e come vorrebbero i tifosi"