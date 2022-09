La Stampa: “Buongiorno pensa alla Nazionale, buonissimo avvio stagionale”

"Cinque partite, di cui quattro da titolare e tre in campo per 90’: questo il bottino, in campionato, di Alessandro Buongiorno con l’unica assenza, a Monza, per colpa di una vecchia squalifica - si legge su La Stampa - . Una sola presenza, fino ad ora, può, invece, raccontare il bianconero Federico Gatti, ma nel borsino azzurro del ct Roberto Mancini è Gatti il candidato a guadagnarsi una nuova convocazione per le partite dell’Italia contro l’Inghilterra e l’Ungheria del 23 e 26 settembre. Mancini non è rimasto insensibile ai progressi di un ragazzo capace di reggere l’urto del dopo Bremer sotto la Mole, ma nell’agenda del ct della nostra Nazionale il nome di Buongiorno non ha ancora scalato le gerarchie e, al netto di defezioni dell’ultim’ora legate agli impegni nelle coppe delle squadre italiane, il numero quattro granata non verrà chiamato per il doppio impegno in Nations League. Buongiorno in lista d’attesa, Gatti dentro lo spogliatoio azzurro: questo dovrebbe essere il verdetto di venerdì quando saranno note le convocazioni".