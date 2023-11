La Stampa: “Buongiorno si riveste d’Azzurro”

Alessandro Buongiorno torna a vestire l'azzurro dell'Italia. Il centrale del Torino appena rientrato dopo l'infortunio è stato decisivo contro il Lecce e h riproposto la buona prestazione anche contro il Sassuolo. Le prestazioni hanno convinto Spalletti a chiamarlo in nazionale e La Stampa parla proprio della sua convocazione. "Alessandro Buongiorno è tornato come un ciclone dopo aver perso ad ottobre 3 partite di campionato e la possibile chiamata in Azzurro. Il suo rientro dopo l’infortunio è stato decisivo per sistemare le cose in difesa e per restituire l’anima ad un Torino che senza di lui si era perso. L’ennesima dimostrazione dell’importanza di un ragazzo di 24 anni diventato un trascinatore, oltre che un gran bel giocatore. E adesso si prende pure il riconoscimento della prima convocazione da parte di Spalletti per le due decisive sfide di qualificazione ad Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina".