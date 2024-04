La Stampa: “Caccia ai gol per l’Europa, il Toro cala il jolly Sanabria”

"Non gioca titolare da trentacinque giorni e per chi l’anno scorso è diventato un intoccabile a suon di reti decisive deve essere sembrata un’eternità - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Tonny Sanabria riaccende il motore, perché questa sera toccherà di nuovo a lui nella sfida trabocchetto contro l’Empoli". Sanabria andrà quindi a fare coppia con Zapata: "L’intesa, però, nonostante 14 gol in due, finora si è vista soprattutto fuori dal campo, da parte di due giocatori che parlano la stessa lingua. Dentro, appena un assist del colombiano per il compagno (contro il Napoli). L’ultima volta insieme fu contro la Fiorentina".