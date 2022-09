La Stampa: “Caduta di rigore, il Toro si ferma a Bergamo”

Il quotidiano La Stampa nell'edizione odierna analizza la sconfitta del Torino che ha perso 3-1 sul campo dell'Atalanta. I granata hanno messo in campo una buona prestazione ma a causa di due ingenuità difensive commesse da Aina e Lazaro sono stati puniti con due calci di rigore. In questa situazione ne ha approfittato Koopmeiners che ha segnato entrambi i tiri dal dischetto oltre che un tiro da fuori area per la tripletta personale. Non è bastata nemmeno la scossa dalla panchina che ha provato a dare Juric con Pellegri e Radonjic subentrati nella ripresa. La sconfitta non è stata l'unica nota negativa della serata perché nel riscaldamento si è fatto male Ricci che non ha preso parte al match. Juric nel postpartita ha detto che si augura che l'ex Empoli rientri in fretta perché in mezzo al campo dispone di poche scelte.