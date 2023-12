La Stampa: “Cairo chiude la porta alle critiche: ‘Ho piena fiducia in Milinkovic'”

Ivan Juric ha piena fiducia in Vanja Milinkovic-Savic. Nel match di lunedì sera con l'Atalanta, il portiere serbo - dopo la panchina con il Bologna - tornerà titolare dal primo minuto tra i pali: "Per il Torino non c’è un problema portiere, anche se i pali continuano a scricchiolare. Il titolare è Milinkovic-Savic che in due anni e mezzo si è preso la ribalta battendo ogni tentativo della concorrenza, salvo un piccolo momento in cui Berisha lo supera nella seconda parte della stagione 21/22. Contro il Bologna il serbo si è autoescluso litigando con Juric e