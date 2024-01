La Stampa: “Cairo prenota Lovato, ennesima scoperta di Juric”

La Stampa nell'edizione odierna analizza l'ultima ipotesi di mercato granata: Matteo Lovato. Il difensore classe 2000 della Salernitana conosce bene Juric e potrebbe tornare quindi a lavorare con il tecnico che l'ha lanciato in Serie A. Spiega il quotidiano: "Il Torino vuole acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, una mossa che rappresenterebbe l’ennesima dimostrazione di voler assecondare le richieste dell’allenatore. Sarebbe un piccolo segnale anche per il futuro, visto che i prossimi due mesi saranno decisivi per convincere Juric a restare". Conclude il quotidiano, analizzando gli altri fronti aperti: "Cairo vuole almeno 3/4 cessioni prima di fare investimenti: l'unica ufficiale è quella di N'Guessan alla Ternana. Seck, però, si avvicina a grandi passi alla Turchia, dopo aver rotto con la Cremonese: lo vuole il Rizespor. Mentre è più intasata la situazione di Radonjic, visto che l’idea è la cessione a titolo definitivo e anche di guadagnarci qualcosa: 3 milioni. Monza e Maiorca si sono informate, ma nelle ultime ore è tornata a farsi viva la Salernitana".