La Stampa: “Cairo stringe per Vlasic, in difesa torna il nome di Denayer”

Il Torino è diviso tra la preparazione per la prima di campionato e un mercato da far decollare. "Al netto del baby Ilkhan - esordisce nell'edizione odierna La Stampa - che oggi diventerà ufficiale, la priorità per i granata è ancora rinforzare la trequarti, zona dove Radonjic ha già dimostrato di saper fare la differenza". Ma serve almeno un altro rinforzo: "Così, Vagnati ha riaperto i contatti con il West Ham per il croato di 24 anni Nikola Vlasic e tra oggi e domani si vedrà con il suo agente a Milano per provare a chiudere la trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Vlasic, pagato un anno fa 30 milioni, deve rilanciarsi e si è detto disposto a rinunciare ad una parte dell’ingaggio. Sarebbe il colpo più pregiato di un reparto che avrebbe poi bisogno del bis: il Toro non molla Miranchuk, ma soprattutto Praet per il quale è pronto a fare uno sforzo economico per riportarlo a casa".